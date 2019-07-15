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Зінченко разом з Манчестер Сіті вже другий день не може вилетіти на передсезонний тур в Китай – цікава причина затримки

09:55 634 Читать на русском
Зінченко разом з Манчестер Сіті вже другий день не може вилетіти на передсезонний тур в Китай – цікава причина затримки
Зінченко разом з партнерами радіє ще одному вихідному дню

Манчестер Сіті має проблеми з вильотом на передсезонний тур.

Манчестер Сіті не вдається вилетіти в Китай вже другий день. Клуб Олександра Зінченка повинен був вирушити у тур ще у суботу, 13 липня, проте не зробив цього через непередбачену адміністративну помилку.

Планувалось, що команда вилетить у Китай у неділю, 14 липня, проте компанія, яка організовує чартер, не змогла забронювати місце у повітряному просторі, повідомляє Manchester Evening News.

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До слова, в Азії у Манчестер Сіті заплановано чотири спаринги. 17 липня "містяни" зіграють з Вест Хемом Андрія Ярмоленка. 20 – з кимось із учасників Premier League Asia Trophy. 24-го – з Кітчі, 27-го – з Йокогамою.

Нагадаємо, до списку з 26 гравців Манчестер Сіті, які вирушать в турне Азією потрапив українець Олександр Зінченко, який у новому сезоні виступатиме за манкуніанців під 11-м номером.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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