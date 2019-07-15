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Зинченко вместе с Манчестер Сити уже второй день не может вылететь на предсезонный тур в Китай – интересная причина

09:55 24 Читати українською
Зинченко вместе с Манчестер Сити уже второй день не может вылететь на предсезонный тур в Китай – интересная причина
Зинченко вместе с партнерами радуется еще одному выходному дню

Манчестер Сити имеет проблемы с вылетом на предсезонный тур.

Манчестер Сити не удается вылететь в Китай уже второй день. Клуб Александра Зинченко должен был отправиться в тур еще в субботу, 13 июля, однако не сделал этого из-за непредвиденной административной ошибки.

Планировалось, что команда вылетит в Китай в воскресенье, 14 июля, однако компания, которая организовывает чартер, не смогла забронировать место в воздушном пространстве, сообщает Manchester Evening News.

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К слову, в Азии у Манчестер Сити запланировано четыре спарринга. 17 июля "горожане" сыграют с Вест Хэмом Андрея Ярмоленко. 20 – с кем-то из участников Premier League Asia Trophy. 24-го – с Китчи, 27-го – с Иокогамой.

Напомним, в список из 26 игроков Манчестер Сити, которые отправятся в турне по Азии попал украинец Александр Зинченко, который в новом сезоне будет выступать за манкунианцев под 11-м номером.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Александр Зинченко Александр Зинченко
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