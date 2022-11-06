Сьогодні, 6 листопада, в рамках 15-го туру АПЛ відбудеться лондонське дербі між Челсі та Арсеналом. "Каноніри" у разі успіху зможуть повернутися на вершину турнірної таблиці, яку наразі окупував Манчестер Сіті.

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До надпринципової дуелі готується і український півзахисник Олександр Зінченко. Напередодні наш співвітчизник провів повноцінне тренування, традиційно додавши команді своєю присутністю життєрадісності та позитиву.

Нагадаємо, Зінченко не грав з 1 жовтня, коли Арсенал переміг Тоттенхем у дербі. У лівого захисника "канонірів" стався рецидив травми литкового м'яза, через який він пропустив аж 9 матчів. Поєдинок між Челсі та Арсеналом стартує на Стемфорд Брідж о 14:00 за київським часом.

До слова, після 14-ти турів підопічні Мікеля Артети йдуть у турнірній таблиці АПЛ на другій сходинці, маючи у своєму активі 31 очок. Від Ман Сіті їх відділяє один пункт.

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