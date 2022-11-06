Сегодня, 6 ноября, в рамках 15-го тура АПЛ состоится лондонское дерби между Челси и Арсеналом. "Канониры" в случае успеха смогут вернуться на вершину турнирной таблицы, которую оккупировал Манчестер Сити.

Артета оценил восстановление Зинченко от травмы – украинец не играл последний месяц

К сверхпринципиальной дуэли готовится и украинский полузащитник Александр Зинченко. Накануне наш соотечественник провел полноценную тренировку, традиционно добавив команде своим присутствием жизнерадостности и позитива.

Напомним, Зинченко не играл с 1 октября, когда Арсенал победил Тоттенхэм в дерби. У левого защитника "канониров" произошел рецидив травмы икроножной мышцы, из-за которой он пропустил 9 матчей. Поединок между Челси и Арсеналом стартует на Стемфорд Бридж в 14:00 по киевскому времени.

К слову, после 14-ти туров подопечные Микеля Артеты идут в турнирной таблице АПЛ на второй строчке, имея в своем активе 31 очка. От Ман Сити их отделяет один пункт.

Челси – Арсенал на setantasports.com: анонс матча АПЛ