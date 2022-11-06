У неділю, 6 листопада, відбудеться центральний матч 15-го туру АПЛ. Битва між Челсі та Арсеналом розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Трансляція

Протистояння на "Стемфорд Брідж" між Челсі та Арсеналом дивіться на setantasports.com. Коментуватиме лондонське дербі Ігор Бойко.

Орієнтовні склади

Челсі: Менді – Аспілікуета, Чалоба, Кулібалі, Кукурелья – Пулішич, Жоржінью, Маунт – Стерлінг, Хаверц, Обамеянг.

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріел, Тірні – Едегор, Партей, Джака – Нельсон, Жезус, Мартінеллі.

Арбітри

Головний рефері – Майкл Олівер, асистенти: Стюарт Барт та Ден Кук, четвертий рефері – Роберт Джоунс, судді VAR: Джарред Джиллетт та Метью Уілкс.

Поточна форма

До лондонського дербі Арсенал підходить у статусі лідера АПЛ. Лише одна поразка у 12 матчах дозволяє команді Мікеля Артети очолювати турнірну таблицю. Однак відстань у два пункти від Манчестер Сіті не дає розслабитися ні на мить.

Загалом "каноніри" тільки двічі не перемагали у поточному сезоні в АПЛ. Крім згаданої невдачі з МЮ (1:3), лондонці розписали мирову із Саутгемптоном. До речі, в обидвох матчах Арсенал грав на виїзді.

Сака проти Саутгемптона

У четвер хлопці Артети перемогли Цюріх (1:0) у Лізі Європи і вибороли підсумкове перше місце у своїй групі. Ще раніше Арсенал вдома розгромив Ноттінгем Форест – 5:0.

Челсі йде на шостій сходинці у Прем’єр-лізі. Підопічні Грема Поттера втратили дві позиції після приголомшливої поразки від Брайтона у минулому турі. Екс-команда Поттера розгромила його нинішній колектив 4:1. З одного боку, до цього "сині" не програвали у Прем’єр-лізі із серпня, з іншого – не перемагали вже у трьох турах поспіль.

Перша зустріч Поттера з колишніми

Крім того, Брайтон забив Челсі стільки голів, скільки лондонці пропустили за сім попередніх матчів. До того ж на "Амекс Стедіум" "сині" втратили голкіпера. Зрештою, про серйозність ушкодження Кепи поки зарано робити висновки, утім у неділю іспанець не зіграє.

Інша справа – Ліга чемпіонів. У середу Челсі переміг загребське Динамо (2:1) завдяки голам Стерлінга та Закарії і виграв свою групу – 13 очок у шести турах.

Історія протистоянь

Арсенал є доволі незручним опонентом для Челсі. В останніх п’яти матчах "сині" лише одного разу перемогли принципового суперника. При цьому Арсенал виграв чотири інші зустрічі.

У минулому сезоні команди обмінялися перемогами. У першому колі Челсі тріумфував 2:0, а от у рідних стінах на "Стемфорд Брідж" дозволив гостям занадто багато – 2:4.

Кадрова ситуація

Останнім часом лазарет Челсі поповнився новими гравцями. До Н'Голо Канте, Уеслі Фофана та Ріса Джеймса, які вибули надовго, додалися Бен Чілвел, Кепа Аррісабалага, Деніс Закарія та Матео Ковачіч. Ушкодження останніх двох незначні, тому очікується, що у неділю вони будуть доступними для тренерського штабу.

Кепа у грі з Брайтоном

На щастя для "канонірів", серйозної травми вдалося уникнути Букайо Сака – він навіть зіграв у четвер у Лізі Європи. Ще одна приємна новина – повернення у заявку нашого Олександра Зінченка. Ще не скоро займатиметься у загальній групі Еміль Сміт-Роу. Певний дискомфорт відчував і запасний воротар Метт Тернер. Проте очікується, що невдовзі американець зможе допомогти команді.