Зінченко продовжує карати одноклубників, цього разу постраждав Вокер – відео дня

Українець Олександр Зінченко продовжує "знущатися" з партнерів по Манчестер Сіті.

Цього разу універсал з України грав з захисником "містян" Кайлом Вокером у "два дотики". Партнери, аби вправа була цікавішою, домовились тягнути один одного за вуха за похибки.

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Партнер Зінченка кілька разів опустив м’яч на землю та давав незручні передачі, за що і отримав покарання двічі. Натомість вуха українця залишились у недоторканності.

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До слова, в активі Олександра 16 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах, де Зінченко відзначився голом та 4 результативними передачами. А нещодавно українець здобув Кубок Ліги.