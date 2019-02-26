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Зинченко продолжает наказывать одноклубников, на этот раз пострадал Уокер – видео дня

10:59 94 Читати українською
Зинченко продолжает наказывать одноклубников, на этот раз пострадал Уокер – видео дня
Александр Зинченко / Соцсети

Украинец Александр Зинченко продолжает "издеваться" над партнерами по Манчестер Сити.

На этот раз универсал с Украины играл с защитником "горожан" Кайлом Уокером в "два касания". Партнеры, чтобы упражнение было интереснее, договорились тянуть друг друга за уши за ошибки.

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Партнер Зинченко несколько раз опустил мяч на землю и давал неудобные передачи, за что и получил наказание дважды. Вместе с тем уши украинца остались в неприкосновенности.

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К слову, в активе Александра 16 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, где Зинченко отметился голом и 4 результативными передачами. А недавно украинец завоевал Кубок Лиги.

Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Видеоновости Украинцы за рубежом Кайл Уокер Кайл Уокер
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