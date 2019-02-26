Зинченко продолжает наказывать одноклубников, на этот раз пострадал Уокер – видео дня

Украинец Александр Зинченко продолжает "издеваться" над партнерами по Манчестер Сити.

На этот раз универсал с Украины играл с защитником "горожан" Кайлом Уокером в "два касания". Партнеры, чтобы упражнение было интереснее, договорились тянуть друг друга за уши за ошибки.

Зинченко: Всегда чувствовал доверие Гвардиолы, иначе я бы в этой команде не был

Партнер Зинченко несколько раз опустил мяч на землю и давал неудобные передачи, за что и получил наказание дважды. Вместе с тем уши украинца остались в неприкосновенности.

"Ты серьезно?", – Зинченко перед игрой с Челси высмеял Кайла Уокера за трусы в кроссовках

К слову, в активе Александра 16 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, где Зинченко отметился голом и 4 результативными передачами. А недавно украинец завоевал Кубок Лиги.