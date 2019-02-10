"Ти серйозно?", – Зінченко перед грою з Челсі висміяв Кайла Вокера за труси у кросівках

У роздягальні Манчестер Сіті перед грою з Челсі панує весела атмосфера.

Український захисник Олександр Зінченко перед матчем з Челсі висміяв партнера по команді Кайла Вокера.

Манчестер Сіті – Челсі: стартові склади на матч АПЛ – Зінченко вийде в основі

Англієць залишив труси у кросівках, що не оминуло уваги українця.

"Ти серйозно, бро? Для чого ти поклав труси у кросівки?", – питає Зінченко на відео, яке одразу ж виклав в Instagram.