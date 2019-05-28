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Маліновський: Збірна України здатна вирішувати високі завдання

16:07 430 Читать на русском
Маліновський: Збірна України здатна вирішувати високі завдання
Руслан Маліновський / УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями від матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти Сербії, який відбудеться 7 червня на Арені Львів.

 

"Буде важка гра. Але ми маємо зіграти так, як ми вміємо, а там уже буде видно, яким буде результат в кінці матчу. У нас хороша команда, кваліфікований склад, всі знають що робити.

Маліновський розповів про деталі свого потенційного трансферу

Тренерський штаб у будь-якому разі покаже, як ми повинні грати з опонентом. Найважливіше, що у нас є команда, яка може у даний момент вирішувати великі завдання. Нам треба налаштовуватися лише на перемогу. Зрозуміло, що ця гра буде непростою для нас, тож треба готуватися дуже серйозно", – цитує Маліновського офіційний сайт УАФ.

Маліновський, син чемпіона світу і ще 4 доступні гравці, які підсилять Арсенал – версія знаменитого англійського видання

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Теги
Збірна України Руслан Маліновський Руслан Маліновський Сербія Сербія Україна Україна Україна - Сербія
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