Арсенал зустрічається з Шеффілд Юнайтед в рамках 10 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Шеффілд Юнайтед розпочинається о 17:00 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

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Олександр Зінченко повертається в основу команди після ранньої заміни з Челсі та пропущеного матчу проти Севільї. Арсенал виходить на матч без капітана – Едегор відпочиває, а в старті вперше в цьому чемпіонаті виходить Сміт-Роу.

Стартові склади команд

Арсенал: Райя – Вайт, Саліба, Ківіор, Зінченко – Сміт-Роу, Райс, Хаверц – Сака, Нкетія, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Габріел, Томіясу, Едегор, Жоржінью, Вієйра, Ельнені, Троссар, Нельсон.

Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем – Богл, Трасті, Робінсон, Томас – Макейті, Норвуд, Сліман, Соуза, Хамер – Брюстер.

Запасні: Девіс, Болдок, Осборн, Флек, Брукс, Ларукі, Арчер, Ван, Траоре.