Арсенал встречается с Шеффилд Юнайтедом в рамках 10 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Арсенал – Шеффилд Юнайтед начинается в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Украина.

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Александр Зинченко возвращается в основу команды после ранней замены с Челси и пропущенного матча против Севильи. Арсенал выходит на матч без капитана – Эдегор отдыхает, а в старте впервые в этом чемпионате выходит Смит-Роу.

Стартовые составы команд

Арсенал: Райя – Уайт, Салиба, Кивиор, Зинченко – Смит-Роу, Райс, Хаверц – Сака, Нкетия, Мартинелли.

Запасные: Рамсдейл, Габриэл, Томиясу, Эдегор, Жоржиньо, Виейра, Эльнени, Троссар, Нельсон.

Шеффилд Юнайтед: Фодерингем – Богл, Трасти, Робинсон, Томас – Макейти, Норвуд, Слиман, Соуза, Хаммер – Брюстер.

Запасные: Дэвис, Болдок, Осборн, Флек, Брукс, Ларуки, Арчер, Ван, Траоре.