Зінченко: Потрібно молодих гравців відпускати в Європу, а не "маринувати" орендами в українських клубах

Український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко дав пораду клубам УПЛ щодо розвитку молодих талантів.

"Насправді у нас дуже талановита молодь. Думаю, наступне покоління буде давати свої плоди, але щоб пожинати ці плоди, потрібно відпускати цих гравців в Європу, а не тримати за гратами до 30 років по орендах.

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Такого характеру, як у нас, напевно, немає ні у кого, а я бачив багато хлопців з різних країн. Нас хоч куди кинь, ми всюди виліземо, а вони більше звикли до тепличних умов. Але це я говорю не про всіх, а в загальному.

Не все завжди залежить від гравця, адже клуби підписують п'ятирічні контракти, але якщо клуб на тебе не розраховує, то чому не можна його відправити туди, де він буде рости. Потім же ви зможете забрати його назад. Це більше питання до клубів, а не гравців. Я розумію так: якщо клуб підписує довгостроковий контракт, значить, він розраховує на гравця, якщо ж ні, то вони його "маринують" по орендах в різних українських клубах", – сказав Зінченко в програмі "TРЕНДЕЦ".

Нагадаємо, 22-річний Зінченко за підсумками минулого сезону завоював золоті медалі АПЛ, а також допоміг Манчестер Сіті здобути Кубок Ліги та Кубок Англії.

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