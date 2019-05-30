Зінченко потрапив у символічну збірну U-21 серед гравців топ-5 чемпіонатів

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної найкращих гравців топ-5 чемпіонатів віком до 21 року.

"Беручи до уваги травму Бенджаміна Менді і відсутність будь-якої реальної альтернативи для лівого захисника Манчестер Сіті, все могло б закінчитися гірше для Пепа Гвардіоли, якби не поява Олександра Зінченка, який завершив сезон як один з найкращих гравців "містян".

Зінченко: Тренер Манчестер Сіті цікавився моєю думкою про гравця Динамо

Манчестерський клуб переміг у всіх 14 матчах АПЛ, в яких взяв участь українець. Вражає те, що він не профільний лівий захисник", – сказано в оцінці Зінченко на WhoScored. Додамо, що середня оцінка українця склала 7,14.

Відзначимо 15 грудня 2018 року футболісту виповнилося 22 роки, але щоб претендувати на місце у символічній збірній, гравець повинен провести більше 10 матчів в чемпіонаті і бути у віці до 21 року перед стартом чемпіонату.

"Зінченко – один з найбільших успіхів Гвардіоли": українець став найкращим в Ман Сіті на своїй позиції у сезоні 2018/19