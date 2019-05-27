Зінченко: Тренер Манчестер Сіті цікавився моєю думкою про гравця Динамо

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів, що тренер "містян" Мікель Артета спілкувався з ним щодо гравця Динамо.

"Слідкую за Динамо, оскільки це головний конкурент Шахтаря. Радує, що там грає багато вихованців. Хлопці ростуть.

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Розкрию секрет: нещодавно Мікель Артета цікавився моєю думкою щодо одного гравця Динамо. І в кінці додав, що йому треба їхати з цього чемпіонату. До речі, цей гравець – мій конкурент по позиції", – розповів Зінченко в ефірі програми Великий Футбол.

В поточному сезоні Зінченко провів у складі Манчестер Сіті 29 матчів, відзначившись 1 голом та 5 гольовими передачами.

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