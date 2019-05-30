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Зинченко попал в символическую сборную U-21 среди игроков топ-5 чемпионатов

15:20 122 Читати українською
Зинченко попал в символическую сборную U-21 среди игроков топ-5 чемпионатов
Александр Зинченко / Reuters

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в символическую сборную лучших игроков топ-5 чемпионатов в возрасте до 21 года.

"Принимая во внимание травму Бенджамина Мэнди и отсутствие какой-либо реальной альтернативы для левого защитника Манчестер Сити, все могло бы закончиться хуже для Пепа Гвардиолы, если бы не появление Александра Зинченко, который завершил сезон как один из лучших игроков "горожан".

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Манчестерский клуб победил во всех 14 матчах АПЛ, в которых принял участие украинец. Поражает то, что он не профильный левый защитник", – говорится в оценке Зинченко на WhoScored. Добавим, что средняя оценка украинца составила 7,14.

Отметим 15 декабря 2018 футболисту исполнилось 22 года, но чтобы претендовать на место в символической сборной, игрок должен провести более 10 матчей в чемпионате и быть в возрасте до 21 года перед стартом чемпионата.

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Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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