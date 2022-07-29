"Ніхто нікому нічого не обіцяв. Все залежатиме від мене, як я буду працювати, показувати себе на тренуваннях, в матчах. Якщо я буду заслуговувати грати, то я буду грати. Якщо не буду заслуговувати, то не буду. Ключова позиція, яку він мені обрав – це лівий захисник.

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Але також можуть бути такі ігри, де я буду залучений як центральний півзахисник. Я ще нічого не можу сказати. Сезон буде дуже довгим. Ми виступаємо в чотирьох турнірах – два кубки, АПЛ та Ліга Європи. Тому буде дуже багато матчів, і я ще не знаю, де головний тренер буде мене бачити", – поділився Зінченко на YouTube-каналі Влада Седан.

Зауважимо, що в мережі точились дискусії, де гратиме українець в Арсеналі. Дехто очікував, що Олександр гратиме у центрі півзахисту, як у збірній України, інші ж бачили його на позиції лівого оборонця, як в Манчестер Сіті.

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