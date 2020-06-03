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Зінченко посадив партнера на дупу під час гри в квадрат – відео з тренування

21:57 1370 Читать на русском
Зінченко посадив партнера на дупу під час гри в квадрат – відео з тренування
Олександр Зінченко / Getty Images

Манчестер Сіті продовжує готуватися до відновлення сезону в Англії.

Чинні чемпіони АПЛ на YouTube-каналі опублікували відео чергового тренувального дня.

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Гравці не відмовили собі у задоволенні пограти в квадрат, серед них і Зінченко. Українець був одним з найуспішніших і не так часто бігав за м'ячем. В одному з моментів Олександр перехитрив Жоау Канселу. Португалець сподівався у підкаті вибити м'яч з-під ніг Зінченка, однак той зробив неочікувану передачу в інший бік – екс-гравець Інтера лише пролетів по газону на п'ятій точці.

Нагадаємо, Манчестер Сіті відновить сезон 17 червня домашнім матчем проти лондонського Арсенала.

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Багато фізики та трохи дива: рівно 23 роки тому Роберто Карлос забив найзнаменитіший м'яч у кар'єрі
18:32
34387
Теги
Англія Українці за кордоном Манчестер Сіті Манчестер Сіті Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Жоау Канселу Жоау Канселу
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