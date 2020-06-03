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Зинченко посадил партнера на задницу во время игры в квадрат – видео с тренировки

21:57 12 Читати українською
Зинченко посадил партнера на задницу во время игры в квадрат – видео с тренировки
Александр Зинченко / Getty Images

Манчестер Сити продолжает готовиться к возобновлению сезона в Англии.

Действующие чемпионы АПЛ на YouTube-канале опубликовали видео очередного тренировочного дня.

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Игроки не отказали себе в удовольствии поиграть в квадрат, среди них и Зинченко. Украинец был одним из самых успешных и не так часто бегал за мячом. В одном из моментов Александр перехитрил Жоау Канселу. Португалец надеялся в подкате выбить мяч из-под ног Зинченко, однако тот сделал неожиданную передачу в другую сторону – экс-игрок Интера только пролетел по газону на пятой точке.

Напомним, Манчестер Сити возобновит сезон 17 июня домашним матчем против лондонского Арсенала.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Жоау Канселу Жоау Канселу
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