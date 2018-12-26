Зінченко показав, як переміг Мареза у тенісбол – відео дня

Інтерв’ю — 12:00 76
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"Мене блокував особисто Димінський". Юрій Габовда – ніж у спину від Карпат, косяк Кононова і перемога над Ребровим
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Як футбольний світ святкував Різдво: "батл" Мессі та Роналду, фейли партнерів Ярмоленка, розкішний сюрприз від БаваріїСвіт — 11:40 564
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Тренер Різеспора хоче бачити Селезньова в команді замість ГладкогоТуреччина — 11:28 263
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ФІФА може ввести санкції проти РФС через участь клубів у Кубку КримуРосія — 10:49 921
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"Екс-тренер Ліверпуля Ульє підписав контракт з Динамо, але в останній момент передумав", – журналістУкраїна — 25 груд 3809
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