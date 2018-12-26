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Зінченко показав, як переміг Мареза у тенісбол – відео дня

10:36 407 Читать на русском
Зінченко показав, як переміг Мареза у тенісбол – відео дня
Олександр Зінченко / Соцмережі

Гравці Манчестер Сіті Олександр Зінченко та Ріяд Марез зіграли у тенісбол.

Хавбек збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко виклав у свій Інтстаграм відеоролик, де грає з Ріядом Марезом у тенісбол.

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Гра вийшла доволі напруженою. Обидва футболіста довгий час діяли безпомилково, але все ж суперник українця припустився помилки та програв.

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Нагадаємо, 22-річний українець цього сезону провів за Манчестер сіті 8 матчів в усіх турнірах. На рахунку універсала одна гольова передача.

Теги
Відеоновини Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ріяд Марез Ріяд Марез Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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