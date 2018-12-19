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Зінченко може продовжити кар'єру в Фенербахче – турки все ще цікавляться українцем

12:28 514 Читать на русском
Зінченко може продовжити кар'єру в Фенербахче – турки все ще цікавляться українцем
Олександр Зінченко / фото: ФК Манчестер Сіті

Фенербахче продовжує цікавитись півзахисником Манчестер Сіті та збірної України Олександром Зінченком.

Олександр Зінченко продовжує перебувати у сфері інтересів Фенербахче. Стамбульський клуб вже склав шорт-лист пріоритетних зимових трансферів, повідомляє Goal.com з посиланням на Fanatik.

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У список потрапили форвард Бурак Їлмаз, хавбек Херенвена Арбер Зенелі, півзахисник Челсі Сеск Фабрегас, захисник Барселони Томас Вермален та наш Олександр Зінченко.

До слова, раніше вже повідомлялось про інтерес Фенербахче до українця. Щоправда, це було ще за попереднього тренера Філіппа Коку. Нинішній керманич стамбульців Ерсун Янал, як бачимо, теж зацікавлений у Зінченку.

Варто відзначити, що Фенербахче після 16 турів посідає передостаннє місце в чемпіонаті Туреччини.

Нагадаємо, вчора Зінченко реалізував вирішальний пенальті та допоміг Манчестер Сіті вийти у півфінал Кубка англійської ліги.

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