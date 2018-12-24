toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РОМАН ЗОЗУЛЯ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН

Конкурент Зінченка Менді самовпевнено оцінив власний рівень

13:55 20 Читать на русском
Конкурент Зінченка Менді самовпевнено оцінив власний рівень
Бенджамін Менді / Reuters

Конкурент українця Олександра Зінченка в Манчестер Сіті Бенджамін Менді заявив, що входить до переліку найкращих лівих оборонців планети.

"Якщо я і не найкращий лівий захисник у світі, то близький до цього.

Манчестер Сіті планує придбати Зінченку конкурента – він коштує 50 млн фунтів і грає за збірну Англії

Із Гвардіолою у мене хороші взаємини, все йде добре", – запевнив Менді в інтерв'ю Canal Football Club.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Манчестер Сіті готовий продати Менді через постійні травми та періодично безвідповідальне ставлення до роботи. У сезоні 2018/19 француз, за якого "містяни" віддали 52 млн фунтів, провів лише 11 матчів у всіх турнірах.

"У Зінченка цілить кожен суперник": англійські ЗМІ двояко оцінили українця, який приніс Ман Сіті півфінал Кубка ліги

Теги
Бенджамін Менді Бенджамін Менді Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
23
год
:
28
хв
Фрозіноне
13:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук