Конкурент Зінченка Менді самовпевнено оцінив власний рівень

Конкурент українця Олександра Зінченка в Манчестер Сіті Бенджамін Менді заявив, що входить до переліку найкращих лівих оборонців планети.

"Якщо я і не найкращий лівий захисник у світі, то близький до цього.

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Із Гвардіолою у мене хороші взаємини, все йде добре", – запевнив Менді в інтерв'ю Canal Football Club.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Манчестер Сіті готовий продати Менді через постійні травми та періодично безвідповідальне ставлення до роботи. У сезоні 2018/19 француз, за якого "містяни" віддали 52 млн фунтів, провів лише 11 матчів у всіх турнірах.

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