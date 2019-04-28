Зінченко допоміг Манчестер Сіті дотиснути Бернлі та знову обійти Ліверпуль

Бернлі програв Манчестер Сіті 0:1 у 36-му турі чемпіонату Англії 2018/19. Олександр Зінченко вийшов зі стартових хвилин. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Бернлі – Манчестер Сіті на "Футбол 24", стартував о 16:05. Команда Зінченка виграла усі свої останні 11 матчів у чемпіонаті Англії з феноменальною загальною різницею 26:3. З Бернлі в поточному сезоні Ман Сіті теж розправлявся доволі легко – домашні перемоги в АПЛ і Кубку Англії по 5:0. Утім 3 попередні виїзні матчі проти цієї команди складалися для "міщан" непросто: нічия 1:1 в минулому році, перед тим перемога 2:1 і поразка 0:1. Бернлі набрав 10 очок в попередніх 4-х турах – ця безпрограшна серія фактично гарантувала команді Дайча прописку в еліті на наступний розіграш Прем'єр-ліги. Якби команда Гвардіоли не змогла перемогти, в лідери вирвався б Ліверпуль.

Бернлі – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Перші хвилин 20 - купа сумбуру і жодних ударів. Зінченко кілька разів отримував нагоди для загострення, але діяв або занадто просто, або помилявся в передачах. Після падіння Вокера на рівному місці в центрі поля Олександр не зміг завадити супернику віддати розрізний пас, і лише Едерсон випередив нападника Бернлі Вуда, який вже готувався завдати смертельного удару. Бернарду Сілва отримав чудовий пас від Стерлінга і став першим, хто влучив у площину воріт - воротар господарів на місці.

Перша затяжна атака Сіті на 32-й хвилині мала привести до взяття воріт. Давід Сілва отримав цукерковий пас з правого флангу, але заплутався у власних ногах, а Зінченко добивав з рикошетом від захисника вище воріт. Українець класно подавав без перешкод, але нападники гостей чомусь не пішли на дальню стійку, мов сонні мухи проводжаючи снаряд очима. Зіна ще одним відмінним пасом розрізав редути Бернлі, але Агуеро пробив надто високо з-за меж штрафного.

HT: #BurnleyFC 0 (0.04 xG)#ManCity 0 (0.39)

Burnley defending well, with City limited to to low-probability chances so far. City need to find another gear if they’re to go back top.#BURMCI shot map https://t.co/SOZTLqaFh9 pic.twitter.com/llM4SiKHId — Infogol (@InfoGolApp) 28 квітня 2019 р.

Українець непогано попрацював на атаку (хоча й не вистачало ефективності), та в боротьбі провалювався - один з таких епізодів наприкінці тайму ледь не привів до контрвипаду. Ман Сіті перебив Бернлі (6:1), проте лише 1 влучний удар не дав гостям вагомих підстав для того, щоб вийти вперед. Жалюгідні 0,39 очікуваного гола свідчать, що команда Гвардіоли не награла навіть на 1 забитий м'яч.

Сіті прокинувся відразу після перерви. Агуеро завершував комбінацію Бернарду і Стерлінга – могутній удар у ближній кут потягнув воротар. Зінченко знайшов подачею голову Ляпорту, проте знову в руки голкіперу. Ще одна атака, в якій активну участь взяв українець, завершилась ударом португальського Сілви впритул – Хітон просто красень. Гості таки дотиснули суперника на 63-й. Бернарду продерся у штрафний, віддав на Агуеро, який прошив голкіпера ударом з межі воротарського. Лоутон намагався вибити м'яч з лінії, але технологія визначення взяття воріт за фіксувала, що снаряд повністю пересік стрічку в повітрі.

Вокер виконав фантастичну діагональ на Жезуса, який замінив Сане. Бразилець обійшов захисників і голкіпера, та цього разу з лінії воріт гравець Бернлі встигає вибити круглого. У Зінченка, до слова, назбиралось 4 ключові паси за 90 хвилин, і це другий показник у матчі після Бернарду Сілви (5).

Гвардіола випустив замість Агуеро і Стерлінга двох центрбеків Стоунза та Отаменді. Парадокс, але це трохи допомогло господарям налагодити гру в атаці, хоча й без особливих загроз. Манчестер Сіті вириває перемогу, яка приносить 1-очкову перевагу над Ліверпулем за підсумками туру. Бомбардування чинних чемпіонів Англії після перерви дало свої плоди: 25 ударів, 7 влучних проти 0 прицільних пострілів Бернлі. Фактично це була гра до першого гола.