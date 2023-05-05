Руслан Маліновський святкує ювілей і думає, чи не змінить тренера. У пресі з'являються чутки про можливий прихід Зінедіна Зідана на місце Ігора Тудора.

Ерлінг Холанд також міг би скаржитись на свого наставника. Хосеп Гвардола сам зізнався, що заважає бомбардиру Ман Сіті бити ще більше рекордів. Олександр Зінченко ризикує залишитися без титулу АПЛ, зате матиме чим похизуватися у FIFA. Про ці та інші новини дивіться у дайджесті "Футбол 24".

Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар