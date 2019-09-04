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Зинченко оценил свою форму и атмосферу в сборной Украины перед матчем с Литвой

15:01 7 Читати українською
Зинченко оценил свою форму и атмосферу в сборной Украины перед матчем с Литвой
Александр Зинченко / УАФ

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча отборочного цикла Евро-2020 против Литвы.

 

"Мы еще не изучали сборную Литвы, поэтому пока сложно дать ей какую-то характеристику. Но соперники будут играть дома, поэтому захотят проявить себя с лучшей стороны перед своими болельщиками. Впрочем, у сборной Украины есть свои задачи. Мы будем сосредоточены на своей игре и приложим все усилия, чтобы уехать из Вильнюса с максимальным результатом.

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В какой-то степени мы будем обращать внимание на искусственный газон. Но каждый в нашей сборной – профессионал, поэтому мы должны быстро адаптироваться к таким условиям. Мы еще потренируемся на этом газоне, поэтому, думаю, проблем не должно быть.

Как оценю свою форму? Это должны делать наставники, но сезон начался, и я чувствую стопроцентную готовность", – цитирует Зинченко официальный сайт УАФ.

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Александр Зинченко Александр Зинченко Литва - Украина Украина Украина Литва Литва
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