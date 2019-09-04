У топ-10 найкращих гравців ЧС-2019 U-20 – 4 українці. Чемпіонська збірна Петракова підхопила тренд Франції

ФІФА викотила детальний звіт за підсумками чемпіонату світу 2019 U-20, який виграла збірна України.

ФІФА виділила топ-10 футболістів, які найкраще себе проявили на чемпіонаті світу . У список потрапили 4 українці. Про кожного зроблена нарізка з найкращими моментами на турнірі.

Андрій Лунін

Сергій Булеца

Юхим Конопля

Валерій Бондар

Доповнили перелік таланти з інших збірних: Лі Кан Ін (Південна Корея), Кріс Річардс (США), Алессандро Пліццарі (Італія), Секу Койта (Малі), Гонсало Плата (Еквадор), Амаду Санья (Сенегал).

Статистика збірної України на ЧС-2019 U-20

Збірна України забила 13 голів: лише один з них – з-за меж штрафного майданчика, два – після кутових. Пропустила 4 м'ячі: два з пенальті.

В середньому за гру "синьо-жовті" завдавали 10.7 удару по чужих воротах (19-й результат на турнірі) і 3.4 удару в площину (18-й результат). Але за ефективністю були в топі: на один гол в середньому йшло 5.8 удару (2-й показник) і 1.8 удару в площину (2-й показник).

За точністю передач (74%) і середнім володінням м'яча (45%) Україна аж 18-та на турнірі. Однак тут простежується певна тенденція. ФІФА наголошує на тому, що найкращі команди молодіжного ЧС – Південна Корея та Україна – вийшли у фінал з володінням у 44%. Вони підхопили головний тренд ЧС-2018, де чемпіонська Франція долала плей-офф з таким же відсотком.

Україна мало часу проводила у фінальній третині поля (15% володіння). Підопічні Петракова показали 14-й результат як за середньою кількістю входжень на фінальну третину суперника (20% таких входжень завершувались ударами), так і за середньою кількістю допущених входжень суперника на власну третину.

Окремої похвали заслужив володар "Золотої рукавички" Андрій Лунін. "Вибір позиції та таймінг Луніна просто вражаючі", – пише у звіті ФІФА. Це все на фоні того, що воротарі загалом добре себе проявили на турнірі в Польщі. "Щільний оборонний блок України в купі з Андрієм Луніним зробили ворота команди недоступною ціллю для суперників", – характеризують нашу збірну.

Структура збірної України не була надто стиснутою – футболісти зберігали солідні відстані між собою. За компактністю без м'яча "синьо-жовті" – 21-і на турнірі.

При цьому наші хлопці тримали середню лінію оборони. Останній український захисник розташовувався в 34-35 метрах від воріт – 9-й показник серед всіх команд.

Більше яскравої інфографіки зі статистикою збірної України на ЧС-2019 U-20, а також велике інтерв'ю Олександра Петракова можна знайти безпосередньо у матеріалі ФІФА.