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Зінченко та Матвієнко позмагались на влучність

13:43 659 Читать на русском
Зінченко та Матвієнко позмагались на влучність
Олександр Зінченко / УАФ

Гравці збірної України Олександр Зінченко та Микола Матвієнко позмагались між собою, хто більше разів влучить у поперечину.

Олександр Зінченко та Микола Матвієнко у вільний час від тренувань вирішили з'ясувати, хто більше разів влучить у поперечину.

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Олександр Зінченко Олександр Зінченко Збірна України Україна Україна Микола Матвієнко Микола Матвієнко Відеоновини
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