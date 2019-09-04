Зінченко та Матвієнко позмагались на влучність

Збірна України — 13:17 837
-
Литва – Україна: УЄФА назвав суддів матчу відбору Євро-2020
-
Коноплянка дебютує за Шахтар за 2 дні до матчу збірної України, – БурбасУкраїна — 12:51 3105
-
"Швойницького відгамселили бандити – ребра пробили легені". Він має автографи Ді Марії та Клюйверта і пише про КарпатиІнтерв’ю — 12:00 8483
-
Тайсон: Ми повинні платити за деякі рішення, навіть якщо їх ухвалювали не миУкраїна — 08:25 3183
-
У топ-10 найкращих гравців ЧС-2019 U-20 – 4 українці. Чемпіонська збірна Петракова підхопила тренд ФранціїСвіт — 08:00 2620