Зінченко та Матвієнко позмагались на влучність

Гравці збірної України Олександр Зінченко та Микола Матвієнко позмагались між собою, хто більше разів влучить у поперечину.

Олександр Зінченко та Микола Матвієнко у вільний час від тренувань вирішили з'ясувати, хто більше разів влучить у поперечину.

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Обидва футболісти перебувають у таборі збірної України і готуються до матчу відбіркового циклу Євро-2020 проти Литви та спарингу проти Нігерії.

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