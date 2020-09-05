"Іспанія – відмінна команда з класними футболістами, поставленою грою та планом на кожен матч. Іспанський футбол завжди домінував і домінує досі. Талановиті гравці, грамотні менеджери, великі клуби.

Ліга націй дає можливість підготувати команду на серйозному рівні. Відповідально підходимо до завтрашнього матчу, адже ми отримали шанс зіграти проти дуже сильного опонента. Для нас буде дуже хороший тест.

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У збірній Іспанії прекрасні гравці. Команда в пошуку висунутого нападника, як Рауль і Торрес. Однак сила Іспанії не лише у їхніх виконавцях попереду, у них завжди була сильна командна гра. Дуже талановиті півзахисники та захисники, які не бояться грати один в один по всьому фронту.

Ми завтра граємо проти однієї з найкращих команд світу. Я дуже поважаю Луїса Енріке. Це прекрасний тренер, який всім все довів на клубному рівні, а зараз чудово працює зі збірною. Він неодмінно знайде вихід з цієї ситуації.

Андрій Ярмоленко – справжній професіонал, який дуже любить національну команду. Щоразу приїжджає в збірну з великим бажанням, повністю віддається. Я радий, що він відновився після травми, що він бореться за місце в основі свого клубу, що він набирає форму. Матч зі Швейцарією був для нього дуже позитивним.

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Ситуація з коронавірусом нова для всіх. Ми повинні адаптуватися. Так, багато що змінилося, але це не головне. Головне, що футбол продовжується, що країни йдуть на зустріч, що УЄФА та ФІФА знаходять варіанти.

Сподіваюся, незабаром вболівальники повернуться на стадіони, бо без них дуже важко. Але спершу треба розв'язати проблему з COVID-19. Здоров'я людей на першому місці", – сказав на прес-конференції Андрій Шевченко.

Поєдинок Ліги націй Іспанія – Україна відбудеться 6 вересня на стадіоні Альфредо Ді Стефано в Мадриді, початок о 21:45.

Нагадаємо, що збірна України вдало стартувала в турнірі, здолавши Швейцарію завдяки красивим голам Ярмоленка та Зінченка. Після першого туру "синьо-жовті" очолюють четверту групу елітного дивізіону.

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