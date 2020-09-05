Збірна України готується до відповідального гостьового матчу проти Іспанії в рамках 2-го туру Ліги націй 2020/21. "Футбол 24" попросив оцінити шанси обох команд у провідного експерта мадридської газети AS Начо Бальядора.

– Що собою являє нинішня збірна Іспанії? Ми знаємо, що Луїс Енріке викликав чимало новачків, а середній вік цієї команди – 24 роки.

– Іспанія – це команда, яка перебуває у процесі перебудови після повернення Луїса Енріке. Однак, варто зазначити, що тренер намагається зберігати баланс. Він справді запросив чимало талановитої молоді, але водночас не позбувся геть усіх ветеранів, які досі прагнуть перемагати на міжнародному рівні (Рамос або той же Бускетс).

Іспанія – Україна: Енріке вирішив не розкривати всіх козирів і остерігається Шевченка

Звісно, що найбільша чеснота цього колективу – висока індивідуальна майстерність. Тут вистачає гравців, які представляють європейські гранди. Вони звикли до шаленого тиску, беруть участь у важливих матчах.

– Виділіть "ахіллесову п'яту" колективу Лучо.

– Слабка вертикальність при побудові атак, а також їх завершення – найбільша проблема цієї збірної. Ми непогано рухаємось з м'ячем, але маємо великі проблеми з голами. Іспанія мало забиває, бракує сильного центрального форварда (проти Німеччини грав зірковий новачок Лідса Родріго Морено – прим.ред).

Крім цього, залишаються сумніви щодо воротарської позиції. Де Хеа не гарантує безпеки попри непоганий матч з німцями.

– Кого слід найбільше остерігатись у складі модернізованої Іспанії?

– Не знаю, чи буде доречно виділяти якогось одного футболіста, але найпереконливіше ми виглядаємо у середині поля, з Тьяго Алькантарою і Фабіаном Руїсом. Зазначу, що Луїс Енріке покладає величезні сподівання на Феррана Торреса, який провів добротний матч проти Німеччини, Ансу Фаті, Адаму Траоре. Можливо, двоє останніх отримають шанс проти України, хоча не варто очікувати великої кількості змін у стартовому складі.

– Чи може Україна створити реальні проблеми вашій збірній?

– Я вважаю, що так. Іспанія зіткнеться з серйозними труднощами, якщо суперник зачиниться на власній половоні поля, не дозволивши господарям пересувати м'яча у фінальній третині. Зараз нам доволі складно зламувати добре організовану оборону. Україна матиме реальний шанс на контратаках. Якщо ж команда Шевченка наважиться грати більш відкрито, Іспанія почуватиметься комфортніше.

– Що пишуть іспанські ЗМІ про збірну України? Кого виділяють?

– Ми знаємо, що це оновлена команда з великим майбутнім. У вас достатньо талановитих виконавців: Зінченко, Лунін, Ярмоленко. Іспанська преса відзначає роботу Шевченка, який навчив своїх підопічних конкурувати, передав їм частинку власного переможного духу. Ми знаємо його як сучасного тренера з сучасними ідеями.

– Який результат прогнозуєте?

– Я ставлю на 2:1 або 1:1, але Іспанія має більше шансів на перемогу.

Розмовляв Володимир Лесько.

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