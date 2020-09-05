Игрок сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих контактах с лагерем соперника перед матчем Лиги наций.

"Общался ли с кем-то из испанских игроков Манчестер Сити? Только вчера переписывался с Эриком Гарсией, у нас был короткий диалог. Он лишь попросил меня не забивать Испании", – рассказал Зина на предматчевой пресс-конференции.

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Напомним, гол Александра помог сборной Украины виравать победу над Швейцарией (2:1) в первом матче Лиги наций.

Поединок подопечных Андрея Шевченко против Испании состоится 6 сентября в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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