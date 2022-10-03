Захисник Арсенала Олександр Зінченко став одним з улюбленців вболівальників лондонського клубу.

Сашко повертався з переможного поєдинку проти Тоттенхема разом з дружиною, коли їхню автівку оточили радісні фанати Арсенала.

Арсенал – Тоттенхем – 3:1 – відео голів та огляд лондонського дербі

Футболіст вітався з уболівальниками, а от Влада у футболці Арсенала вилізла з вікна, заряджала скандування і паралельно знімала відео (скоріш за все – для власного YouTube-каналу).

Нагадаємо, 25-річний українець відновився від травми, через яку пропускав матчі збірної України у Лізі націй, та вийшов зі старту в північнолондонському дербі. Арсенал переміг 3:1, Олександр результативними діями не відзначався.

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