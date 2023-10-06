Захисник Арсенала Олександр Зінченко вважає, що зустріч з Манчестер Сіті у восьмому турі АПЛ буде важкою для його команди.

"Для нас це масштабна гра. На жаль, ми давно не вигравали у Сіті в АПЛ. Звісно, нас чекає важкий матч.

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Вболівальники на Емірейтс завжди намагаються підштовхнути нас вперед. Ми це цінуємо, тому що це дуже допомагає нам у важкі моменти. Завжди було приємно грати тут як гравець Сіті. Окрім дивовижної публіки, тут завжди був чудовий газон. Грати на Емірейтс – одне задоволення грати. Я не пам'ятаю, щоб у мене були судоми через якість поля. Перед початком матчу наші фанати співають "North London Forever" так голосно, що мурашки по шкірі.

Те, що Кай Хаверц виконував пенальті проти Борнмута? Ми – одна сім'я, тому що проводимо час один з одним. На полі та поза ним ми намагаємося бути разом. Це був дивовижний жест від Мартіна та Букайо, тому що вони двоє наших пенальтистів, і це було дуже добре для Кая. Він такий важливий гравець для нас. В нього дивовижні якості.

Ти ростеш як особистість з такими хорошими людьми навколо, намагаєшся вдосконалюватися. Ви вчитеся кожного дня через безліч різних ситуацій, іноді з емоціями. Треба мати досвід, щоб знати, як реагувати", – розповів Олександр в інтерв'ю офіційному сайту "канонірів".

Нагадаємо, що Арсенал посідає третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи 17 очок. Команда Гвардіоли лідирує в 18 балами. Зустріч "канонірів" з Манчестер Сіті запланована на неділю, 8 жовтня. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

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