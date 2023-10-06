Защитник Арсенала Александр Зинченко считает, что встреча с Манчестер Сити в восьмом туре АПЛ будет тяжелой для его команды.

"Для нас это масштабная игра. К сожалению, мы давно не выигрывали у Сити в АПЛ. Конечно, нас ждет тяжелый матч.

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Болельщики на Эмирейтс всегда стараются подтолкнуть нас вперед. Мы это ценим, потому что это очень помогает нам в трудные моменты. Всегда было приятно играть здесь как игрок Сити. Кроме удивительной публики, здесь всегда был великолепный газон. Играть на Эмирейтс – одно удовольствие играть. Я не помню, чтобы у меня были судороги из-за качества поля. Перед началом матча наши фанаты поют "North London Forever" так громко, что мурашки по коже.

То, что Кай Хаверц исполнял пенальти против Борнмута? Мы – одна семья, потому что проводим время друг с другом. На поле и вне его мы стараемся быть вместе. Это был удивительный жест от Мартина и Букайо, потому что они двое наших пенальтистов, и это было очень хорошо для Кая. Он такой важный игрок для нас. У него удивительные качества.

Ты растешь как личность с такими хорошими людьми вокруг, пытаешься совершенствоваться. Вы учитесь каждый день через множество различных ситуаций, иногда с эмоциями. Надо иметь опыт, чтобы знать, как реагировать", – рассказал Александр в интервью официальном сайте "канониров".

Напомним, что Арсенал занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, имея 17 очков. Команда Гвардиолы лидирует в 18 баллами. Встреча "канониров" с Манчестер Сити запланирована на воскресенье, 8 октября. Начало матча в 18:30 по киевскому времени.

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