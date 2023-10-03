Рівний перший тайм
Ланс при роботі на чужій третині поля намагався накривати Арсенал доволі сміливим пресингом. Аж надто ефективним його не назвати, але час від часу лондонці стикались із проблемами. Коли ж гості долали цей тиск, то французи падали в низький блок в схемі 5-3-2.
Арсенал домінував у роботі на м'ячі, досить легко працюючи на двох третинах поля, однак перед чужим штрафним виникали шалені проблеми. Простору не виникало, динаміка була відсутня. Особливо тяжко стало на 34-й хвилині, коли травмувався Сака – його замінив Вієйра, після чого гострота біля воріт Ланса зникла.
Мікель Артета поплатився за рішення виставити Букайо у старт, адже той заробив пошкодження з Борнмутом, а це пошкодження тягнулось ще з дербі проти Тоттенхема. Футболіст не встигає відновлюватись, але все одно потрапляє у основу.
Стерильне володіння "канонірів" не давало господарям висуватись уперед. Та вони не дуже-то й поспішали. Як наслідок, до перерви команди провели всього 4 удари. Арсенал награв на 0,29 xG, а Ланс – на 0,25. Так, з цих мізерних показників вдалося забити по голу, однак вони стали можливими завдяки обрізкам суперника.
Гості відкрили рахунок на 14-й хвилині. Томассон невдало покотив м'яч назад, а Сака перехопив сферу й викотив її у штрафний на Жезуса. Габріель спокійно переграв Самба – 1:0! Втім, на 25-й хвилині той же Томассон відновив статус-кво, а допоміг у цьому Райя.
Голкіпер Арсенала віддав неточний пас у фланг, який перехопив Томассон. Адрієн одразу ж запустив передачу на лінію півкола, а сам відірвався від Томіясу й влетів на лівий край штрафного. Вайї у падінні скинув йому м'яч, а Томассон закрутив у дальній кут – 1:1!
Крім цих епізодів, варто згадати вривання Хаверца на лівий край штрафного з ударом у ближній кут. Самба парирував. Ланс же мав кутовий зі скидкою на 11 метрів, яку ударом з розвороту завершив Дансо – повз дальню стійку! Ось і вся гострота в першому таймі.
По перерві нічого не змінилось, окрім результату. Заміни Артети нічим не допомогли
Із 46-ї по 70 хвилини Арсенал і Ланс провели по три удари. Лондонці стартували краще – одразу зі стартом другого тайму вони провели топовий момент. Хаверц відібрав м'яч у центрі й віддав проникний пас на лівий край штрафного, де Троссар розхитав Граді. Подальший постріл з мінімальної відстані потягнув Самба.
Але розвинути успіх не вдавалося. "Каноніри" все так же катали м'яч взад-поперек без просування. Команда просто не розуміла, як відкрити блок французів, але могла прошити його на 68-й хвилині внаслідок розіграшу після кутового. Едегор вирізав м'яч на Томіясу, а той потужно пробив низом метрів з п'яти – Самба парирував ногами!
Ланс же незадовго до цього моменту огризнувся небезпечною контратакою. Габріел обрізався, після чого Томассон прийняв розрізний пас і покотив на 11 метрів. Сотока спокійно замкнув, однак м'яч пролетів поруч з правою стійкою. Це був дзвіночок, який "каноніри" не почули – за що й були покарані вже на 69-й.
Господарі звичайною стіночкою відіграли Зінченка на фланзі, після чого Франковскі пішов у прорив. Олександр за Пшемиславом не встиг, давши йому прострілити у центр штрафного – куди влетів Ваї, який спрямував сферу в дальній кут. 2:1!
Мікель Артета миттєво провів заміни. Вайт вийшов замість Зінченка (Томіясу перейшов на лівий фланг), Нельсон замість Троссара, а Хаверц поступився місцем для Сміта-Роу. Втім, не можна сказати, що перестановки спрацювали. До останніх хвилин другого тайму Арсенал залишався без моментів.
Лишень в ендшпілі зустрічі Ланс занервував. Сміт-Роу стріляв з правого краю штрафного, Нельсон мав удар з 11 метрів, плюс сталася виникала легка паніка на стандартах. Втім, Самба вступив у гру лише раз. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Ланса – перші в Лізі чемпіонів після 21 року відсутності!