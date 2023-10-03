Рівний перший тайм

Ланс при роботі на чужій третині поля намагався накривати Арсенал доволі сміливим пресингом. Аж надто ефективним його не назвати, але час від часу лондонці стикались із проблемами. Коли ж гості долали цей тиск, то французи падали в низький блок в схемі 5-3-2.

Арсенал домінував у роботі на м'ячі, досить легко працюючи на двох третинах поля, однак перед чужим штрафним виникали шалені проблеми. Простору не виникало, динаміка була відсутня. Особливо тяжко стало на 34-й хвилині, коли травмувався Сака – його замінив Вієйра, після чого гострота біля воріт Ланса зникла.

Мікель Артета поплатився за рішення виставити Букайо у старт, адже той заробив пошкодження з Борнмутом, а це пошкодження тягнулось ще з дербі проти Тоттенхема. Футболіст не встигає відновлюватись, але все одно потрапляє у основу.