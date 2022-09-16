Травма Олександра Зінченка виявилась не такою серйозною, як могло здатися на перший погляд.

Українець чомусь не їде в розташування національної збірної, хоча до матчу Ліги націй проти Шотландії залишається ще тиждень. Натомість головний тренер Арсенала Мікель Артета не виключає, що Олександр вже у неділю (18 вересня) вийде на поле у матчі АПЛ проти Брентфорда.

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"Нам потрібно почекати до завтра, щоб ухвалити рішення щодо Зінченка. Наше рішення для міжнародної перерви не означає, що ми збираємося робити те саме у ці вихідні. Ми ще обговоримо це питання завтра", – цитує Артету офіційний сайт Арсенала.

Зінченко міг отримати пошкодження лише на тренуванні, оскільки останній офіційний матч Арсенала був ще 8 вересня. Тоді українець відіграв 20 хвилин у переможному поєдинку ЛЄ проти Цюріха (2:1).

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