Олександр Зінченко не буде помічником для "синьо-жовтих" у вересневих поєдинках Ліги націй, інформує офіційний сайт УАФ. Під час тренувань в Арсеналі оборонець зазнав пошкодження литкового м'яза, на лікування та відновлення знадобиться близько двох тижнів.

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Зінченко одразу ж зателефонував Олександру Петракову і повідомив прикру новину. Для наставника збірної України це вже третя втрата перед стартом зборів у Варшаві. Раніше через серйозні пошкодження зі списку викликаних вибули Георгій Бущан та Микола Шапаренко.

Вже сьогодні, 16 вересня, "синьо-жовті" розпочнуть підготовку до матчів. Близько 10 години за центральноєвропейським часом до столиці Польщі прибуде тренерський штаб, адміністративно-медичний персонал, а також кіпери Дмитро Різник та Євген Волинець. Далі очікується прибуття Андрія Ярмоленка з Аль-Айна та гравців Шахтаря, Динамо, СК Дніпро-1.

У вересні підопічні Петракова проведуть три завершальні поєдинки у Лізі націй – два проти Шотландії (21, 27 вересня) й один проти Вірменії (24-го).

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