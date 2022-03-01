Гвардіола дотримав слова – Зінченко зіграв вперше після початку війни в Україні та отримав капітанську пов'язку

Напередодні головний тренер Ман Сіті заявив, що українець отримає місце у стартовому складі. "Для нього буде добре зіграти і показати, чому він нам корисний", – заявив Гвардіола. Наставник дотримав обіцянки, адже Зінченко опинився у стартовій 11-ці. Ця гра стала першою для Олександра з моменту початку війни в Україні – поєдинок чемпіонату проти Евертона 11-й номер Сіті пропустив.

Зінченко традиційно вийшов на позиції лівого оборонця – українець отримав від Фернандінью капітанську пов'язку! Класний жест від екс-лідера Шахтаря. Перед стартовим свистком обидві команди та вболівальники підтримали українців у боротьбі з режимом Путіна. До слова, Зінченко вперше став капітаном Ман Сіті – принаймні, в офіційному матчі.

Активний перший тайм від українця і нулі на табло

Сіті прогнозовано захопив перевагу з перших секунд. Це було очевидно, адже команди розділяє прірва. Команда Гвардіоли лідирує в АПЛ, а Пітерборо замикає турнірну таблицю Чемпіоншипу.

Вже на 4-й хвилині Олександр завдав першого удару. З-за меж штрафного, правою ногою і дуже неточно. Тут же українець класно зіграв у захисті, відібравши м'яч у суперника. Якість поля залишала бажати кращого – саме газон завадив Марезу зробити акцентований навіс у штрафний.

Ще один удар Зінченка – знову правою, знову неточно. Дуже заряджений українець, це помітно. Не одразу згадаєш, коли він у матчі "містян" пробив двічі до 10-ї хвилини. Але перший момент Пітерборо теж був гострим, і прийшов він якраз із лівого флангу Зінченка. Аке не встиг підстрахувати українця, який опинився надто високо, але Едерсон потягнув удар у ближній кут.

Знову вдалий відбір від Олекса, який був одним із найпомітніших у перші хвилини. Однак емоції десь йому і заважали – в одному з епізодів українець не зумів вибити м'яч з власного штрафного. Обійшлося.

Гості тиснули, володіли м'ячем, але забити не могли. Обвідний удар Гюндогана був неточним, а Гріліш із меж штрафного пробив ну дуже невдало. Кілька стандартів теж не дали результату, а ще одна спроба Зінченка була заблокована захисниками. "Містяни" значно частіше били по воротах, але кіпер Пітерборо вступав у гру лише на виходах – у площину його володінь гості так і не влучили. Натомість Едерсон одного разу врятував гостей – 0:0 до перерви.

"Містяни" зняли всі питання за 7 хвилин – фаворит вийшов у чвертьфінал

Старт другого тайму краще вдався Пітерборо, але в першому випадку Шмодікс не влучив по м'ячу, а згодом Фоден у підкаті врятував команду. Гріліш пройшов двох суперників і віддав на Зінченка, який послизнувся і впав. Складний газон явно був не на користь "містян".

Але на 60-й хвилині гості змогли відкрити рахунок. Ріяд Марез з правого флангу пробив низом, а кіпер був закритий захисниками і не зреагував. 0:1, Сіті повів. Майже одразу алжирець міг оформити дубль, проте пробив вище.

Зрештою, на 67-й Сіті зняв усі питання. Джек Гріліш після розкішного пасу Фодена у два дотики розібрався з воротарем. 0:2. Канселу міг довести рахунок до розгромного, однак Бенда відбив його потужний удар.

Гол Гріліша став останнім у матчі, хоча Ляпорт мав забивати третій, але дивовижним чином схибив. Сміявся навіть Гвардіола. Ман Сіті не витратив багато сил для путівки у чвертьфінал. Команда Гвардіоли у певний момент додала і зняла всі питання щодо переможця. Як кажуть, на класі.

Олександр Зінченко отримав від Sofa Score оцінку 7.7. Це найвищий бал серед захисників і 4-й найкращий у матчі.