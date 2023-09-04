Збірна України продовжує підготовку до поєдинків кваліфікації Євро-2024 проти Англії та Італії.

До табору збірної України прибула ціла когорта гравців, які виступають за кордоном, – Віталій Миколенко, Михайло Мудрик, Ілля Забарний, Роман Яремчук, Андрій Лунін, Віктор Циганков, Артем Довбик та Олександр Зінченко, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Зазначимо, що Зінченко та Забарний провели відновлювальне заняття, а от решта гравців провели повноцінне тренування. Завтра до команди має приєднатись Сергій Кривцов, який сьогодні вночі разом з Мессі здобув перемогу над Лос-Анджелесом.

До слова, матчі проти Англії та Італії заплановані на 9 та 12 вересня відповідно. Наразі "синьо-жовті" посідають друге місце в групі, набравши 6 очок після 3 турів. У Італії 3 пункти при лише 2 зіграних поєдинках.

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