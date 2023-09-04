Сборная Украины продолжает подготовку к поединкам квалификации Евро-2024 против Англии и Италии.

В лагерь сборной Украины прибыла целая когорта игроков, выступающих за рубежом, – Виталий Миколенко, Михаил Мудрик, Илья Забарный, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Виктор Цыганков, Артем Довбик и Александр Зинченко, сообщает официальный сайт УАФ.

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Отметим, что Зинченко и Забарный провели восстановительное занятие, а вот остальные игроки провели полноценную тренировку. Завтра к команде должен присоединиться Сергей Кривцов, который сегодня ночью вместе с Месси одержал победу над Лос-Анджелесом.

К слову, матчи против Англии и Италии запланированы на 9 и 12 сентября соответственно. Сейчас "сине-желтые" занимают второе место в группе, набрав 6 очков после 3 туров. У Италии 3 пункта при всего 2 сыгранных поединках.

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