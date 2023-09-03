Збірна України наразі займається у польській Тшебниці. Гравці здійснили загальну пробіжку, а потім розділилися на групи та тренувалися залежно від рівня навантаження в клубах, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Відзначимо, що разом з усіма займався і Андрій Ярмоленко, який пропустив обидва матчі Динамо проти Бешикташа у Лізі конференцій через пошкодження. Цілком можливо, що капітана збірної України можна буде побачити в одному з поєдинків відбору на Євро-2024.

До слова, матчі проти Англії та Італії заплановані на 9 та 12 вересня відповідно. Наразі "синьо-жовті" посідають друге місце в групі, набравши 6 очок після 3 турів. У Італії 3 пункти при лише 2 зіграних поєдинках.

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