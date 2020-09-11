"Зінченко і переговори щодо Кулібалі? Він на радарі Наполі, три роки тому були зустрічі. Але для цього потрібно запитати думку агента Кулібалі, якого ми глибоко поважаємо, а також дуже поважаємо керівництво Манчестер Сіті.

Наполі вимагає за Кулібалі шалену суму

Що, якщо Сіті подзвонить мені, щоб я включив Зінченка в угоду? Якщо це станеться, ми вислухаємо пропозицію Наполі і будемо дивитися, що нам робити", – наводить слова Пруднікова Calciomercato з посиланням на Radio Marte.

Додамо, що контракт Зінченка з Манчестер Сіті чинний до літа 2024-го, нинішня ціна за Transfermarkt – 24 млн євро.

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