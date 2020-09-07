Центральний захисник Наполі Каліду Кулібалі все ще може покинути команду у це трансферне вікно, повідомляє видання Ilmattino.it.

Коронавірус в Манчестер Сіті – двоє одноклубників Зінченка здали позитивні тести на COVID-19

"Партенопейці" готові попрощатися з 29-річним футболістом, однак суму, яку вони просять за свого футболіста, можуть дозволити собі витратити лише декілька клубів. Нагадаємо, головним претендентом на сенегальця є Манчестер Сіті – клуб нашого Олександра Зінченка раніше заявляв про готовність виплатити за гравця 70 мільйонів євро плюс бонуси.

Проте президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс вимагає 90 млн. Більше того, одіозний власник заявив, що якщо "містяни" не запропонують вищеназвану суму, то Кулібалі залишиться у клубі ще на один сезон (очевидно, такими були домовленості з головним тренером – Дженнаро Гаттузо дуже хоче зберегти захисника у своїй команді).

До слова, у сезоні-2019/20 Каліду провів у футболці Наполі 34 матчі у всіх турнірах, результативнми діями не відзначався. Його контракт з клубом розрахований до 2023 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 65 мільйонів євро.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам