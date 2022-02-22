"Увесь цивілізований світ непокоїться ситуацією у моїй країні. Я не можу залишатись осторонь і прагну донести свою думку. На фото – моя країна. Країна, у якій я народився та виріс.

"Путін – це реінкарнація Гітлера": Зозуля закликав увесь світ об'єднатися навколо України

Країна, кольори якої я захищаю на міжнародній спортивній арені. Країна, яку ми стараємось прославляти й розвивати. Країна, кордони якої повинні залишатись непорушними. Моя країна належить українцям і ніхто ніколи не зможе привласнити її. Ми своє не віддамо! Слава Україні", – написав Зінченко у своєму Instagram.

Зауважимо, Олександр провів у синьо-жовтій футболці 48 поєдинків, забив вісім м'ячів і віддав три результативні паси.

"Родичі з Камеруну хвилюються і телефонують щоденно": легіонери нашого футболу – про напад Росії і свою любов до України