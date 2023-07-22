Захисник Арсенала Олександр Зінченко відверто відповів, що думає про повернення свого напарника по обороні.

Під кінець минулого сезону Вілльям Саліба отримав травму і не зміг допомогти "канонірам" в боротьбі за чемпіонство. Французький захисник повернувся до розташування команди і відправився разом з Арсеналом у турне по США.

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На прес-конференції у головного тренера лондонців Мікеля Артети запитали, що він думає про повернення Саліби до команди. Наставник "канонірів" переадресував питання Олександру Зінченко і запитав, що він думає про партнера. Українець лаконічно відповів: "Неймовірний".

Нагадаємо, що Арсенал зіграє ще два матчі в США – проти Манчестер Юнайтед та Барселони.

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