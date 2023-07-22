Олександр Зінченко похвалив Мікеля Артету за його бачення футболу. Українець заявив, що іспанець – єдиний тренер в АПЛ, заради якого він зміг покинути Манчестер Сіті.

"Ну, це не секрет, що знаю Мікеля деякий час ще з Сіті. Сказав собі, що якщо одного разу збираюся покинути Сіті та залишитися в АПЛ, то це буде тільки під керівництвом одного тренера – Мікеля Артети.

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Те, як він бачить футбол, його здатність ухвалювати рішення, він має менталітет переможця, який неможливо недостатньо цінити. Це мрія – бути в такій команді, для кожного футболіста в усьому світі. Ви бачите, як ми насолоджуємося кожним днем, як усі ми так наполегливо працюємо.

Напевно, протягом минулого сезону не пригадаю жодного дня, щоб тренерський штаб не був на тренувальному полі. Це правильний спосіб роботи, якщо ви хочете досягти чогось великого, так потрібно працювати", – цитує Зінченка офіційний сайт Арсенала.

Нагадаємо, Олександр Зінченко перебрався в Арсенал з Манчестер Сіті влітку 2022 року. За "містян" футболіст виступав в період з 2016 по 2022 роки.

Варто зазначити, що українець продовжує заліковувати травму литкового м'яза. Благодійний матч на підтримку України Game4Ukraine, який Зінченко організовує разом з Андрієм Шевченком, відбудеться 5 серпня у Лондоні.

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