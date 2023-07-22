Защитник Арсенала Александр Зинченко откровенно ответил, что думает о возвращении своего напарника по обороне.

В конце прошлого сезона Уильям Салиба получил травму и не смог помочь "канонирам" в борьбе за чемпионство. Французский защитник вернулся в расположение команды и отправился вместе с Арсеналом в турне по США.

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На пресс-конференции у главного тренера лондонцев Микеля Артеты спросили, что он думает о возвращении Салибы в команду. Наставник "канониров" переадресовал вопрос Александру Зинченко и спросил, что он думает о партнере. Украинец лаконично ответил: "Невероятный".

Напомним, что Арсенал сыграет еще два матча в США – против Манчестер Юнайтед и Барселоны.

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