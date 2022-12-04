Травма Габріела Жезуса може виявитися великою проблемою не лише збірної Бразилії, а й Арсенала, інформує Daily Mail.

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Форвард пошкодив праве коліно у матчі 3 туру групового етапу ЧС проти Камеруну. Виступи на Мундіалі для Жезуса точно завершились, але очікувалось, що до відновлення клубних змагань він повинен повернутись. Все може виявитись значно гірше, якщо 25-річному нападнику знадобиться операція. Тоді одноклубник Зінченка пропустить близько 3 місяців і значну кількість матчів у чемпіонаті Англії, де Арсенал йшов лідером до перерви.

Нагадаємо, влітку лондонці заплатили Ман Сіті за Жезуса 45 млн фунтів. Нападник відразу став ключовим гравцем у команді Артети – 5 голів та 5 асистів у 14 матчах АПЛ. Якщо Габі справді вилетів надовго, то серед профільних центрфорвардів у "канонірів" залишиться лише Едді Нкетія (0 результативних дій у 12 матчах АПЛ).

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