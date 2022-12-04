Травма Габриэла Жезуса может оказаться большой проблемой не только сборной Бразилии, но и Арсенала, сообщает Daily Mail.

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Форвард повредил правое колено в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Камеруна. Выступления на Мундиале для Жезуса точно завершились, но ожидалось, что к возобновлению клубных соревнований он должен вернуться. Все может оказаться хуже, если 25-летнему нападающему понадобится операция. Тогда одноклубник Зинченко пропустит около трех месяцев и значительное количество матчей в чемпионате Англии, где Арсенал шел лидером до перерыва.

Напомним, летом лондонцы заплатили Ман Сити за Жезуса 45 млн фунтов. Нападающий сразу стал ключевым игроком в команде Артеты – 5 голов и 5 ассистов в 14 матчах АПЛ. Если Габи действительно вылетел надолго, то среди профильных центрфорвардов у "канониров" останется только Эдди Нкетия (0 результативных действий в 12 матчах АПЛ).

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