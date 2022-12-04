Головна зірка бразильців Неймар стане помічником для Тіте і його тренерського штабу в 1/8 фіналу ЧС-2022. Суперником "селесао" буде Південна Корея.

Форвард травмувався ще в першому турі у матчі проти Сербії (2:0). Наступні дві зустрічі – проти Швейцарії та Камеруну – він пропустив, але тепер знову повернувся у стрій.

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Напередодні Неймар тренувався з партнерами по збірній, а опісля опублікував позитивний допис у Twitter. "Почуваюсь добре. Знав, що так буде", – написав бразилець.

Попереду у "селесао" поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Південної Кореї, який відбудеться у понеділок, 5 грудня. Очікується, що Ней вже буде у заявці, але не факт, що гратиме зі старту.

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