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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР

"Зінченко, ходи до мене, розкажи про свою проблему", – конкурент українця похизувався спільним фото

09:03 2000 Читать на русском
"Зінченко, ходи до мене, розкажи про свою проблему", – конкурент українця похизувався спільним фото
Олександр Зінченко / Фото: Sky Sports

Захисник Манчестер Сіті Даніло запостив у мережу фото з Олександром Зінченком.

Захисник Манчестер Сіті Даніло перед матчем з Шахтарем у 4 турі Ліги чемпіонів запостив у мережу фото з українцем Олександром Зінченком.

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"Зінченко, ходи до мене, розкажи про свою проблему. Люблю цього хлопця", – підписав фото Даніло.

Ліга чемпіонів4 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
до матчу
1
дн
:
11
год
:
42
хв
Шахтар
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Манчестер Сіті - Шахтар Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Даніло Даніло Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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