"Зінченко, ходи до мене, розкажи про свою проблему", – конкурент українця похизувався спільним фото

Захисник Манчестер Сіті Даніло запостив у мережу фото з Олександром Зінченком.

Захисник Манчестер Сіті Даніло перед матчем з Шахтарем у 4 турі Ліги чемпіонів запостив у мережу фото з українцем Олександром Зінченком.

Шевченко оприлюднив заявку на матчі зі Словаччиною та Туреччиною – у списку молодий талант Динамо

"Зінченко, ходи до мене, розкажи про свою проблему. Люблю цього хлопця", – підписав фото Даніло.