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"Зинченко, иди ко мне, расскажи о своей проблеме", – конкурент украинца похвастался общим фото

09:03 263 Читати українською
"Зинченко, иди ко мне, расскажи о своей проблеме", – конкурент украинца похвастался общим фото
Александр Зинченко / Фото: Sky Sports

Защитник Манчестер Сити Данило запостил в сеть фото с Александром Зинченко.

Защитник Манчестер Сити Данило перед матчем с Шахтером в 4 туре Лиги чемпионов запостил в сеть фото с украинцем Александром Зинченко.

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"Зинченко, иди ко мне, расскажи о своей проблеме. Люблю этого парня", – подписал фото Данило.

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Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
1
дн
:
9
час
:
45
мин
Шахтер
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Манчестер Сити - Шахтер Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Данило Данило Александр Зинченко Александр Зинченко
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